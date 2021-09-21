السيسي: الناس بتتصور إننا مبالغين في إنشاء الطرق والكباري

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حجم المحاور التي نفذتها الدولة من الدلتا والقاهرة، وتصل إلى سيناء، فضلاً عن ربط ضخم قوي وعميق بين شرق القناة وغربها وسيناء والدولة، مضيفاً: «الناس بتتصور إننا مبالغين في الطرق والكباري، لكن الدولة لازم يكون عندها حرية حركة للناس والبضائع والأشغال ولكل شيء على امتداد الرقعة المعمورة بمصر، وعلى آخر السنة هنفتتح 1070 كيلومتراً في منطقة الفرافرة وتوشكى وشرق العوينات».

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية تنموية في شبه جزيرة سيناء: «الخلاصة اللي عاوز أقولها للمصريين هنا، إن اهتمامنا بالموضوع ده هو اهتمام بوضع أسس حقيقية بالتنمية على أرض مصر، وبالتالي حجم العمل اللي بيتم ضخم بشكل غير مسبوق، واللي خلص ضخم غير مسبوق واللي فاضل مش كتير أوي، وهنبقى فعلاً قدرنا نعمل شبكة طرق قومية يمكن توصل لـ12 ألف كيلو جديدة عن اللي كانت موجودة غير اللي بنرفع كفاءته، كل ما بتكون مناطق التنمية محتاجة بنعمل طرق أكتر».