تعرف على خطوات استخدام منصة التحصيل الإلكتروني بجامعة طنطا

فعّلت وحدة نظم المعلومات الإدارية بجامعة طنطا، التحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية للطلاب والخدمات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كخطوة أولى في عملية ميكنة التحصيل الإلكتروني لجميع المستحقات والرسوم المالية.

منصة التحصيل الالكتروني.. تيسيرا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إن تفعيل منصة التحصيل الالكتروني لتحويل جميع المعاملات المالية إلى معاملات إلكترونية تتم حاليا من خلال المنصة الجديدة التي أطلقتها الجامعة بالتكامل مع بوابة تحصيل إلكتروني آمنة من خلال شركة «E-Finance»، وذلك دعماً لتوجهات الدولة للتحول الرقمي، للتيسير على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في إنهاء الاجراءات المالية دون عناء.

وأشار الدكتور محمد حسين القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المنصة الجديدة تم تفعيلها في شهر سبتمبر الماضي، وتمكن جميع منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس من سداد جميع المستحقات المالية الكترونيا كبديل لطرق الدفع التقليدية، ولا تشترط التواجد الشخصي داخل الحرم الجامعي أو في أية اماكن محددة لدفع أي رسوم جامعية.

منصة التحصيل الالكتروني.. سهولة وأمان

وأضاف الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، أن المنصة الجديدة توفر حلول دفع رقمية متطورة لإتمام عمليات السداد الخاصة بالخدمات الجامعية بكل سهولة وأمان للحد من التعامل النقدي.

منصة التحصيل الإلكتروني.. خطوات التسجيل

ومن جانبه أكد الدكتور رضا البسيوني، مدير وحدة نظم المعلومات، أن النظام الجديد يعمل دون التقيد بأماكن أو مواعيد محددة للدفع، وتشمل المستحقات المصروفات الدراسية وسداد مقابل الخدمات ومقابل استخراج الوثائق وسيتم إضافة الخدمات الجامعية واحدة تلو الأخرى تباعا حتى تتاح عملية السداد الكترونيا لجميع الخدمات الجامعية، ويتم الدفع باستخدام الرقم القومي من خلال قنوات متعددة مثل تطبيق الموبايل الخاص بشركة Bee أو نقاط التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات من خلال شركات« Bee - مصاري - ممكن - امان - سداد - وقتي - سمارت، و البنك الاهلي المصري».