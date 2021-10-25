جامعة طنطا تفتتح أول مركز لإدارة المخلفات الإلكترونية

افتتح الدكتور حمدي شعبان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الإتحاد العربى للشباب والبيئة، ورئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، أول مركز لإدارة المخلفات الإلكترونية بكلية التربية الرياضية بمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

جاء ذلك، اليوم، بحضور الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، والمهندس عادل الشافعي، الخبير البيئي، والدكتورة هالة عمر وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور مجدى وكوك وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث.

المركز يحافظ على البيئة

وقال الدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد العربى للشباب والبيئة، ورئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، في بيان صحفي، أن المركز يأتى في إطار حملة «اتحضر للأخضر»، بوزارة البيئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم تعميم تلك الفكرة على كافة كليات جامعة طنطا، بما يساعد على توفير فرص عمل جديدة.

وأكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، أن المبادرة جاءت ضمن مبادرات الاتحاد العربي للشباب والبيئة والتي تهدف إلى إدارة المخلفات الإلكترونية الخطرة والتي تهدد البيئة والمواطنين.

خلق فرص عمل وعائد للكلية

وأشار عميد كلية التربية الرياضية، إلى أن المبادرة تهدف إلى خلق فرص عمل للطلاب عبر إقامة المشروعات الصغيرة في هذا التخصص، مشيراً أن إختيار كلية التربية الرياضية صادف أهله لوجود العديد من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة القياس والكمبيوتر .

وأضاف عميد كليه التربية الرياضية أن الكلية ستصبح مركزا للجامعة لتجميع المخلفات الإلكترونية والتعاقد مع الشركات المتخصصة لاداراتها والاستفادة منها مما يمثل عائدا للكلية والجامعة، وأن المركز يعتبر مركزا للتخلص من المخلفات الإلكترونية الخطرة علاوة على وجود بعد آخر وهو دعم مشروعات التمويل الذاتى للكلية وتوفير فرص عمل للطلاب ومجال لتطبيق البحوث الخاصة بصناعة الرياضة وتكنولوجيا المعلومات.

من جهة أخرى، شنّت إدارة مباحث مرور الغربية حملة مرورية مكبرة، اليوم لأحكام التواجد الشرطي وضبط المركبات المرورية المخالفة بنطاق شوارع وميادين مركزي طنطا والمحلة، أسفرت عن تحرير 845 مخالفة مرورية وتحصيل 65 ألف جنيه غرامات فورية.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مباحث المرور، بشن حملات مكبرة مدعومة بخدمات مرورية ودوريات الشرطة، تحت إشراف المقدم محمود أبو المكارم رئيس مباحث المرور بالغربية، والمقدم أيمن مكاوي مدير إدارة مباحث المرور بمركزي سمنود والمحلة، لضبط قائدي السيارات والدراجات النارية المخالفين أثناء سيرهم بدون رخص التسيير أو القيادة .

تحرير 658 مخالفة مرورية متنوعةكما ضبط وتحرير 658 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط 18 من قائدي السيارات برخصة تسيير منتهية، ومصادرة 18 «توك توك»، للسير بالشوارع الرئيسية والفرعية .

وأفادت مصادرة أمنية داخل إدارة مرور الغربية بتدشين كاميرات مراقبة السرعة بالطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز طنطا والمحلة وسمنود وكفرالزيات وبسيون فضلا عن تدشين خدمات مرورية بكافة الطرق لضبط قائدي السيارات لمخالفتهم السرعة القانونية .