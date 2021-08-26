«التعليم»: تسديد الغرامات والاشتراكات في منافذ التحصيل المتعاقد معها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من خلال منافذ التحصيل المتعاقد معها.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، «إنه بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 119 بتاريخ 23 أغسطس الجاري 2021 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021/2022، فإنه سيتم تسديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من خلال منافذ التحصيل المتعاقد معها».

تسديد الرسوم والغرامات والاشتراكات

وأضافت الوزارة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه سيتم تسديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من خلال منافذ التحصيل والمتعاقد معها على النحو التالي:

- منافذ البريد المصري على مستوى الجمهورية.

- منافذ شركة فوري على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الإدارات التعليمية والمديريات بضرورة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة، لافتة إلى أنه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022 من خلال إعداد مناهج دراسية جديدة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.