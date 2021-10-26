رئيس الوزراء يوقّع في «الكتاب الذهبي» لـOECD في باريس

استهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارته إلى مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في العاصمة الفرنسية باريس، بالتوقيع في «الكتاب الذهبي» الذي يعد السجل التاريخي لهذه المنظمة، حيث كتب: «في هذه المناسبة الاستثنائية والخاصة بالاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوقيع البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، تحرص مصر على ترسيخ معلم مهم في شراكتها الاستراتيجية مع المنظمة لابتكار (سياسات أفضل لحياة أفضل)».

جلسة مباحثات للوفد المصري مع السكرتير العام للمنظمة

وعقب ذلك، عقد رئيس الوزراء بحسب بيان عنه، والوزراء أعضاء الوفد المرافق، جلسة مباحثات موسعة مع ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشاد خلالها السكرتير العام بما حققته مصر من تطور على الصعيد الاقتصادي والمالي، ما جعلها مؤهلة لتوقيع اتفاق قُطري مع المنظمة.

كما وجّه الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء الفريق المصري، الذي تفاوض على تفاصيل البرنامج القُطري على مدار ما يقرب من عامين، وصولا إلى توقيع الاتفاق اليوم.

وأكد السكرتير العام للمنظمة، أنّ مصر ستستفيد من خلال البرنامج القُطري من خبرات وإمكانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يوفر الدعم الفني لسياسات الإصلاح الهيكلي الطموحة التي تنفذها في الوقت الراهن.

ووجّه السكرتير العام الشكر للحكومة المصرية، ووزارة المالية على جهودها في التوصل لمشروع الاتفاق الدولي الخاص بالضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

مدبولي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الثرية والمتراكمة لدى المنظمة لمساعدة مصر في تحقيق مستهدفات التنمية

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ توقيع الاتفاق القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي في توقيت مهم للغاية، مع تبني مصر برنامج الإصلاح الهيكلي، ومن ثم نتطلع للاستفادة من الخبرات الثرية والمتراكمة لدى المنظمة، لمزيد من التطوير، ولمساعدة مصر فى تحقيق مستهدفات التنمية.

وقال مدبولي، إنّ اليوم يمثل البداية لرحلة مهمة من التعاون بين مصر والمنظمة، ولن نتوانى عن استغلال هذه الفرصة المهمة، للاستفادة من كل برامج الدعم الفني التي تتيحها المنظمة.

وفي ذات السياق، استعرض الوزراء أعضاء الوفد المصري، مجالات التعاون المقترحة بين وزاراتهم والمنظمة، والتي عكست الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين.

واختتم رئيس الوزراء جلسة المباحثات، بتوجيه الدعوة للسكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لزيارة مصر على رأس وفد من قيادات المنظمة، للاطلاع عن قرب على التجربة المصرية الرائدة في التنمية.