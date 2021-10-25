بريد الوطن .. حل مشكلة كبار السن في ركوب القطارات يا رئيس الوزراء

منحنا الرئيس السيسى نحن كبار السن ممن تخطت أعمارنا السبعين عاماً حق ركوب المواصلات العامة جميعها مجاناً، وهو قرار أسعدنا جميعاً، غير أننا نجد مشقة حقيقية عند استخدام مرفق السكة الحديد، فنكون مطالبين باستخراج استمارة من شباك التذاكر، مع العلم بأن إظهار تحقيق الشخصية غير المنتهى يفى بالأمر، غير أننا نتعرض لمواقف محرجة مع محصلى التذاكر فى القطارات، تصل لحد التهديد بالتسليم لمباحث القطار، وسبق أن التقيت مدير عام منطقة سكة حديد غرب، وشرحت له الموقف أثناء انتظارى لقطار مطروح المار بمنطقة سكنى إلى الإسكندرية، ومشكوراً قال إنه يكفى إظهار الهوية الشخصية، نناشد رئيس مجلس الوزراء التدخل لحل هذه الأزمة.

محمد عزام

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