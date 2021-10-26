البرهان: سنعمل معا من أجل بناء السودان.. جيشنا قدم كل التنازلات

قال القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، «سنعمل معًا من أجل بناء السودان»، مضيفًا أنَّه «كان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني، القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين».

كان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني

وأوضح البرهان، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «العربية»، أنَّ القوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة «سوار الذهب»، متابعًا «أكّدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان، ودعمت المبادرة الأخيرة لحمدوك»، منوهًا إلى أنَّ عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا.

وألقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس كلمة مسجلة، تناول فيها تطورات الأوضاع في البلاد، مؤكّدًا أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية والسلام والعدالة.

القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين

وأكّد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنَّ شرعية الفترة الانتقالية الراهنة قامت على أساس مرحلي هو التراضي المتزن بين الشركاء العسكريين والمدنيين للسير في الطريق الانتقالي حتى الوصول إلى التفويض الشعبي بموجب انتخابات عامة من خلال الممارسة التي امتدت لأكثر من عامين، لكن التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة.

وأعلن أنَّ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى استشعرت الخطر واتخذت القرارات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر حتى بلوغ أهدافها النهائية.

وبالتالي تقرر الآتي:

1- إعلان حالة الطوارئ في جميع الأنحاء.

2- التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020.

3- تعليق العمل بالمواد 11 و12 و15 و16 و24 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية.

4- حل موقف السيادة الانتقالي.

5- حل مجلس الوزراء.

6- إنهاء تكليف ولاة الولايات.

7- إعفاء وكالات الوزارات.

8- يكلف المدارء العاملين بالوزارات والولايات بتسيير دولار العمل.

9- تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى يتم مراجعة منهج عملها وتشكيلها على أن تكون قراراتها نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية.

وأكّد رئيس مجلس السيادة السوداني، استثناء الالتزامات واستحقاقات سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020 من هذه الإجراءات.