تمرد لاعبي المصري ينتهي بغرامة 50 ألف جنيه

تحدث طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق، بسبب تمردهم ورفضهم المشاركة في التدريبات الأخيرة؛ لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وقال «هاشم» في تصريحات إذاعية، عبر برنامج «يلا رياضة مع إيمان شلبي»، المذاع عبر إذاعة «هواها»: «لن ندفن رؤوسنا في الرمال، هناك أزمة مالية كبيرة في النادي المصري، وعملنا على حل وصرف مستحقات اللاعبين».

وأكد عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي: «رئيس النادي وضع مبلغ 5 ملايين جنيه في البنك، لكن الإجراءات البنكية أخرت وصول المستحقات إلى حسابات اللاعبين».

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