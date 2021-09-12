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أول صور من توقيع التونسي معين الشعباني على عقد تدريب المصري البورسعيدي

كتب:

أحمد موسى
10:10 م | الأحد 12 سبتمبر 2021
معين الشعباني

معين الشعباني

وقع التونسي معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي السابق، عقدا لمدة موسم واحد، لتدريب فريق المصري البورسعيدي، في حضور وكيله، محمد عبد الحميد، وسمير حلبية، رئيس النادي البورسعيدي.

من جانبه قال محمد عبدالحميد، وكيل معين شعباني، إن المفاوضات مع مسؤولي النادي المصري برئاسة سمير حلبية، لم تستغرق وقتا طويلا، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة.

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