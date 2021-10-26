تفاصيل 3 وقائع تحرش بفتيات في مناطق مختلفة.. «طالبة المعادي» الأحدث

لم تكن أحكام القضاء على بعض المتهمين في قضايا التحرش خلال الفترة الماضية كافية لردع آخرين قرروا السير في طريق الشيطان، وارتكاب عددا من وقائع التحرش اللفظي والجنسي بحق فتيات في عدد من الوقائع التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها طالبة المعادي كنزي وائل، والتي تم تداول عدد من مقاطع الفيديو لها عبر «فيس بوك»، تكشف تعرضها للتحرش على يد مسن.

«الوطن» ترصد في التقرير التالي تفاصيل 3 وقائع تحرش في عدة مناطق.

واقعة تحرش بفتاة في وسط البلد

قبل 40 يومًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاجا بعنوان «حق يوستينا»، وتناول قصة تعرض فتاة للتحرش في منطقة وسط القاهرة.

وبحسب ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا، تعرضت إحدى الفتيات وتدعى يوستينا، للتحرش اللفظي والجنسي والضرب على يد شاب في شارع 26 يوليو بوسط القاهرة، وأخرجت الفتاة هاتفها لتلتقط صورة للوحات سيارته للإبلاغ عنه، إلا أن الجاني خرج من سيارته واعتدى عليها بالضرب، ممسكا منطقة حساسة بجسدها، وأمسك بذراعها الأيمن، وقام بليه خلف ظهرها مُسببًا لها كدمات شديدة، والتواء في الذراع الأيمن، واستمر يضربها وكانت عاملة عملية في الفم وضربها في مكان العملية وفي كل جسمها، واصيبت بكدمات شديدة.

وحررت الفتاة محضر في قسم بولاق برقم 4220 لسنة 2021 بولاق، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على هذا المتحرش والعمل على رجوع «حق يوستينا»، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وخضع لجلسة تحقيق اعترف فيها بارتكاب تلك الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فنانة بالمسرح تشتكي من التحرش

بعد مرور عدة أيام من واقعة «يوستينا»، خرجت فنانة شابة تدعى نهال القاضي، لتستغيث من بطل العرض المسرحي «عفركوش»، والذي يعرض على خشبة المسرح القومي للطفل، بأنه وجه لها السباب وقام بالتنمر عليها مستخدمًا بعض الإيحاءات الجنسية.

البيت الفني للمسرح: الواقعة قيد التحقيق

ورد المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على الواقعة قائلًا: «إن الأمر قيد التحقيق الآن وجرى تحويله إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، مؤكدًا أن المسرح يتسم بالهدوء ولم يشهد وقائع مثل هذه من قبل، مشيرًا إلى عدم صدق الرواية التي خرجت الممثلة الشابة وأعلنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «مختار»، أنه في حالة إثبات كذب ادعاءات الممثلة ستكون هناك إجراءات قانونية صارمة ضدها بسبب تشهيرها بالمسرح والعاملين به، مضيفًا: «كلامها أقرب للكذب واحنا حاليًا بنحاول نتأكد منه قبل ما تأخذ أي إجراء».

معلومات عن الممثلة نهال القاضي

وذكرت نهال القاضي، إنها عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية منذ عام 2016، وحاصلة على دبلوم دراسات عليا في أكاديمية الفنون الشعبية شعبة النقد الفني، وأكدت أنها تعرضت للتحرش اللفظي على يد بطل العرض المسرحي الذي تشارك فيه.

التحرش بطالبة المعادي

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ظهرت كنزي وائل صاحبة الـ18 عامًا، خلال عدة فيديوهات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، تقول إنها تعرضت للتحرش أمس وهي في طريقها لبيتها في منطقة زهراء المعادي، عقب انتهاء تمرين ألعاب القوى بالمركز الأوليمبي بالمعادي، إذ فجأة وجدت رجلًا يجلس في المقعد الخلفي لها وبدأ في محاولة ملامسة جسدها، فغيرت المكان، فإذا به يتحرك خلفها مرة أخرى، وحاول إمساك جسدها إلا أنها صرخت وانتفضت من مكانها، وحررت محضرًا بالواقعة، مطالبة بمعاقبة المتهم بالتحرش بها أثناء عودتها من التمرين.