تحقيقات وقائع التحرش داخل دار الأيتام: "الطباخ" اعتاد التعدي على فتاتين
مديرا الدار طردا المتهم ولم يحققا معه أو يبلغا الشرطة
كتب:
هيثم البرعى
12:16 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
ارشيفية
كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في واقعة اتهام طباخ بالتحرش بفتاتين، داخل دار أيتام بمصر القديمة، عن اعتياد المتهم اتيان فعله، مشيرة إلى أن عمري المجني عليهما 11 و14 عامًا، وأنها لم تقويا على مقاومته رهبة منه.
وأضاف البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أن التحقيقات كشفت عن علم مديري الدار بالواقعة، فاكتفيا بطرده من الدار، دون إجراء تحقيق إداري أو إبلاغ الشرطة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بالتحقيق في مقطع فيديو رصدته وحدة البيان بمكتبه، تضمن شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام "مبرة المرأة الجديدة"، بمصر القديمة، بالفتيات المقيمات بها.