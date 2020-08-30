تحقيقات وقائع التحرش داخل دار الأيتام: "الطباخ" اعتاد التعدي على فتاتين

كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في واقعة اتهام طباخ بالتحرش بفتاتين، داخل دار أيتام بمصر القديمة، عن اعتياد المتهم اتيان فعله، مشيرة إلى أن عمري المجني عليهما 11 و14 عامًا، وأنها لم تقويا على مقاومته رهبة منه.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أن التحقيقات كشفت عن علم مديري الدار بالواقعة، فاكتفيا بطرده من الدار، دون إجراء تحقيق إداري أو إبلاغ الشرطة.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بالتحقيق في مقطع فيديو رصدته وحدة البيان بمكتبه، تضمن شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام "مبرة المرأة الجديدة"، بمصر القديمة، بالفتيات المقيمات بها.