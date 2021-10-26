تغريم رئيس نادي الزمالك الأسبق 100 ألف جنيه لصالح ممدوح عباس

حكمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدائرة 13 تعويضات حكمها اليوم الثلاثاء، بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بأن يؤدى لـ ممدوح عباس مبلغ وقدرة 100 ألف جنيه تعويضا عن واقعة سبه وقذفه.

مقدم الاستشكال

في سياق منفصل، أوضح الدكتور كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، مقدم الاستشكال، بشأن عودة مجلس مرتضى منصور لرئاسة النادي، إن وزير الشباب والرياضة جمد مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، بسبب مخالفات جسيمة ارتكبها.

وأضاف الدكتور كمال شعيب، في مداخلة تلفزيونية، أن طعون رئيس الزمالك الأسبق على الحكم رفضت في الشق المستعجل، بسبب عمل لجان فحص المخالفات، موضحا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت ثلاثة طعون على قرار تجميد مجلس رئيس الزمالك الأسبق في مارس 2021.

عودة مجلس رئيس الزمالك

وأكد محامي ممدوح عباس، أن حكم عودة رئيس الزمالك الأسبق بني على عدم وجود خوف من التأثير على عمل اللجان، موضحًا أننا تقدمنا اليوم بالطعن على حكمة عودة مجلس رئيس الزمالك الأسبق، وإشكال وقف تنفيذ باسم ممدوح عباس وهاني شكري، مؤكدا أن إشكال اليوم يوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة مجلس رئيس الزمالك.