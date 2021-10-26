أسعار مواصفات سيارات «جاك 7 الجديدة 2022».. تبدأ من 300 ألف جنيه

ازدادت أسعار سيارات جاك J7 الجديدة 2022، نحو 4 آلاف جنيه على جميع فئاتها في السوق المصري، تزامنًا مع الارتفاعات التي يشهدها سوق السيارات خلال الآونة الأخيرة، بسبب خفض إنتاج الرقائق الإلكترونية، والتي بدورها تقلل من إنتاج العديد من السيارات في السوق العالمي.

وتتوفر جاك 7 الجديدة 2022 في السوق المصري بفئتين الأولى بسعر 300 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 329 ألف جنيه.

مواصفات جاك J7 الجديدة 2022

ومن أهم المواصفات التي تتميز بها سيارات جاك J7 الجديدة 2022، أنها تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4772 ملم الطول، 1820 ملم العرض، 1492 ملم الارتفاع، 2760 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة خزان الوقود 55 لتر.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، و فرامل يد كهربائية، مقاعد أمان للأطفال، مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية.