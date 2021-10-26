قرار عاجل من محافظ كفر الشيخ بشأن معلمة تعدت على طالب بـ«سكين»

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وقف معلمة ووكيلة مدرسة شهرا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية في واقعة تعدي الأولى على طالب داخل مدرسة القرضا للتعليم الأساسي.

معلمة تعتدي على تلميذ بـ«سكين»

وكانت مدرسة القرضا للتعليم الأساسي، شهدت اليوم الثلاثاء، اعتداء معلمة لغة إنجليزية على أحد التلاميذ بسلاح أبيض «سكين»، بسبب مشاجرة مع نجلها أمس الاثنين، ما أدى لإصابة الطالب في الرأس.

كان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد عماد جلال، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود بلاغ من أهالي بقرية القرضا، التابعة لمركز كفر الشيخ، باقتحام معلمة مدرسة القرية للتعليم الأساسي، والاعتداء على تلميذ بسلاح أبيض «سكين»، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه، وفرت هاربة.

زانتقل مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، رفقة المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث المركز، وقوة من مركز الشرطة، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن المدرسة «ر. خ»، معلمة لغة إنجليزية بإدارة سيدي غازي التعليمية، والطالب المصاب «قدري. ع. م»، بالصف الثالث الإعدادي في المدرسة ذاتها.

التحريات تؤكد صحة الواقعة

وكشفت التحريات حدوث خلاف بين نجل المعلمة، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة القرضا للتعليم الأساسي، وابن عم الطالب المصاب «زياد»، بسبب دفع الأخير نجل المعلمة من على سلم المدرسة أمس الاثنين، ما أدى إلى إصابته بخدوش.

وتقدمت المعلمة بشكوى إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بسبب ما حدث لابنها، ولعدم علمها باتخاذ إجراءات حيال الواقعة، توجهت إلى المدرسة واعتدت على التلميذ، بملاحظة ابن خاله التلميذ «قدري»، طالب بالصف الثالث الإعدادي، دافع عنه جراء اعتدائها عليه، فأخرجت سلاح أبيض «سكين» من حقيبتها، واعتدت عليه محدثة إصابته بجروح في رأسه.

ونقل الطالب المصاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، بينما فرت المعلمة هربًا عقب ارتكابها الواقعة، ويكثف رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ جهودها لإلقاء القبض عليها، وتحرر المحضر رقم 16324 جنح مركز كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة عرض محضر صلح من قبل أسرة الأول.