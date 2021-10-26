محافظ كفر الشيخ يأمر بالتحقيق في واقعة اعتداء معلمة على طالب

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فتح تحقيق في واقعة اقتحام معلمة لغة إنجليزية، مدرسة القرضا للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، واعتدائها على طالب في الصف الثالث الإعدادي بسلاح أبيض «سكين»، ما أدى إلى إصابته بجروح في الرأس.

المحافظ يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة

وكلف محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، برئاسة لجنة التحقيق في الواقعة، وإعداد تقرير، والعرض عليه؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما وجه «نور الدين»، بمتابعة حالة الطالب المصاب، وسرعة عمل التحريات اللازمة.

وشهدت قرية القرضا في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اقتحام معلمة لغة إنجليزية مدرسة القرية للتعليم الأساسي، والاعتداء على أحد التلاميذ بسلاح أبيض بسبب تشاجره مع ابنها.

مدير أمن كفر الشيخ يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عماد جلال، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود بلاغ من أهالي قرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، باقتحام معلمة لمدرسة القرية للتعليم الأساسي، والاعتداء على تلميذ بالمرحلة الإبتدائية بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه، وفرت هاربة.

وتبين أن المدرسة تدعى «ر.خ»، معلمة لغة إنجليزية بإدارة سيدي غازي التعليمية، والطالب المصاب يدعى «قدري.ع.م»، بالصف الثالث الإعدادي بنفس المدرسة.