متحف كفر الشيخ يستقبل زواره مجانا بمناسبة مرور عام على افتتاحه

أعلنت إدارة متحف كفر الشيخ، عن استقبال الزوارالمصريين مجانا، يوم الأحد المقبل الموافق 31 أكتوبر، احتفالاً بمرور عام على افتتاح المتحف، كما ينظم المتحف جولات إرشادية مجانية للزيارات اليومية بجانب الزيارات التي حرص عليها الطلبة والمواطنين لمتحف كفر الشيخ.

ندوة عن انتصارات أكتوبر بمتحف كفر الشيخ

كما نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، احتفالا بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ضم ندوة عن حرب أكتوبر لتعريف النشء بأحداث النصر المجيد وبطولات التضحية والفداء التي بذلها ‏أبطالنا في الحرب من أجل استرداد أرض سيناء الغالية ولتعزيز روح الانتماء والحفاظ على أرض الوطن ‏لديهم.

ألقى المحاضرة لواء محمد محمد السماحي، أحد أبطال حرب أكتوبر وابن محافظة كفر الشيخ، وتم عرض ‏بعض الصور الخاصة بتكريم الضيف، بحضور الدكتور مجدي السماحي وكيل مركز ‏البحوث الزراعية بكفر الشيخ، وقدم مدير المتحف شهادة تقدير للضيف تقديرًا ‏لبطولاته في حرب أكتوبر المجيدة كما أعرب الحاضرون عن سعادتهم بالندوة وبالضيف الكريم.‏

مواعيد وأسعار متحف كفر الشيخ

ويستقبل متحف كفر الشيخ، زواره يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وسعر تذكرة الدخول للزائر المصري أو العربي 20 جنيها، بينما يدفع الطالب 10 جنيهات، وتكون تذكرة الزائر الأجنبي 80 جنيها والطالب الأجنبي 40 جنيها مصريا، بينما أتاح متحف كفر الشيخ، التصوير بالموبايل مجانا، فيما يكون التصوير الفوتوغرافي بـ20 جنيها وحامل الكاميرا بـ10 جنيهات، وأتاح المتحف دخول الأطفال حتى سن 6 سنوات مجانا.

جولات لزوار متحف كفر الشيخ

وتنظم إدارة متحف كفر الشيخ، جولات للزائرين من خلال قاعات عرض الآثار بالإضافة إلى عقد ندوات وورش عمل للأطفال والكبار داخل قاعات المتحف المتخصصة، فضلا عن جولات إرشادية من قبل المرشدين للزوار والتعرف عن تواريخ الآثار المتواجدة بالمتحف️.