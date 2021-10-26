المركزي للتعمير: 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء

أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق علي إنشاء قرى متكاملة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بحيث تكون القرية متكاملة من مياه وصرف صحي وخدمات مثل البيوت البدوية التي جرى افتتاحها في مدينة طور سيناء اليوم الثلاثاء، موضحاً أن جهاز التعمير يقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة بتكليف من القيادة السياسية، داخل عمق سيناء الاستراتيجي، بتكلفة تتعدى 2 مليار جنيه.

مشروعات حياة كريمة نموذج يحتذى به أمام العالم

وأضاف «نصار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجهاز المركزي للتعمير هدفه الأساسي هو التعمير، مشيراً إلى أن مشروعات «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في المناطق المحرومة، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية، برئاسة المهندس خالد صديق، سوف تكون نموذجاً يُحتذى به أمام دول العالم.

1100 فدان مزارع نموذجية في سيناء

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن من أكبر المشروعات التي نفذها الجهاز في عمق سيناء بتوجيهات الرئيس السيسي، هو مشروع التنمية المتكاملة، حيث جرى إنشاء 28 مزرعة نموذجية في قلب سيناء، في وديان وتجمعات بدوية يستحيل الوصول إليها، إجمالي مساحة المزارع في شمال وجنوب سيناء 1100 فدان، كل مزرعة تنتج أسماك وخضر وفاكهة وبلح وزيتون، وجرى إنشاء مشروع تربية النحل والماعز داخل هذه المزارع.

وأشاد «نصار» بنجاح تجربة المزارع النموذجية التي عرفت أهالي سيناء طرق الزراعة الحديثة، ووفرت لهم ما يحتاجونه من خضر وفاكهة بأسعار أقل من السوق.

افتتاح مشروعات لجهاز التعمير بالطور

وقال المهندس محمود نصار إن جهاز التعمير نفذ عدة مشروعات في طور سيناء، حيث تم افتتاحها اليوم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التطوير الحضاري، بتكلفة بلغت نحو 150 مليون جنيه، شملت طرق ومساكن بدوية وإنارة.

وقدم الشكر إلى المهندس خالد صديق، باعتباره أحد المساهمين في تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة».