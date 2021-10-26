إنشاء أول مزرعة لإنتاج الألبان في جنوب سيناء  

تعد محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تتميز بطقس ممتاز، فهي أقل برودة في الشتاء من باقي المحافظات، عدا مدينة سانت كاترين، وفي الصيف تكون درجات الحرارة معتدلة، ما جعل هذا المناخ وتوافر الأراضي المفتوحة والصالحة للزراعة، دافعا لجهاز تعمير سيناء إلى التفكير في إنشاء مزرعة لإنتاج الألبان في جنوب سيناء.

المشروع نفذه جهاز التعمير في محافظات أخرى ونجح بالفعل وحقق فوائد كبيرة للمجتمع المحلي، لذا كان التفكير في إنشاء هذا المشروع العملاق.

أول مزرعة لإنتاج الألبان في جنوب سيناء

المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء قال في تصريح لـ«الوطن»، إن اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير وجّه بضرورة الاستمرار في إقامة المشروعات الخدمية بجنوب سيناء طبقت لتوجيهات القيادة السياسية، لخدمة أهالي سيناء وتوفير ما يحتاجون من ألبان ومشتقاتها، حيث جرى الموافقة على إنشاء مزرعة لإنتاج الألبان بجنوب سيناء، موضحا أن المزرعة المقرر إقامتها في محافظة جنوب سيناء جرى اختيار مكانها بعناية فائقة بحيث تكون بعيدة عن التجمعات السكانية، وفي مكان مفتوح بالإضافة إلى تواجدها في منطقة صالحة للزراعة، وتصلح لإقامة المشروعات القائمة علي إنتاج اللبن.

وأضاف أن الجهاز نفذ مثل هذا المشروع في محافظة قنا ونجح بالفعل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ المشروع بنحو 300 رأس من الأبقار العالية في إنتاج الألبان وهي «هولشتاين، سيمنتال».

ولفت إلى أن مساحة المشروع 325 فدانا والتكلفة من المتوقع أن تصل إلى 100 مليون جنيه لأنها تعتمد على الأساليب العلمية الحديثة في إنتاج الألبان وصناعتها وإنتاج الأعلاف، ومدة تنفيذ المشروع عام كامل.

مصنع لإنتاج الألبان وآخر لإنتاج الاعلاف

وقال المهندس محمد السكري، منفذ المشروع، إن هذا المشروع يعتبر أول مشروع لمحافظة جنوب سيناء فيما يخص إنتاج الألبان، مشيرا إلى أن جهاز التعمير اختار أنواعا من الأبقار تنتج البقرة الواحدة في اليوم 30 لترا من اللبن، وهي أبقار مستوردة من ألمانيا وهولندا.

وأضاف أن المشروع على مساحة 25 فدانا لإقامة المزرعة وتضم هناجر وحظائر ومبني إداري، ومحلب، مؤكدا أن هناك مساحة 300 فدان لإنتاج الأعلاف للأبقار وسيقام مصنع على أعلى مستوى لإنتاج الألبان والأعلاف يطبق أحدث الأساليب العلمية.