رئيس جهاز تعمير سيناء: تنفيذ مشروعات خدمية لتحسين معيشة الأهالي

كشف المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن خطة الدولة تتضمن إنشاء العديد من المشروعات ومرافق الخدمات بسيناء من طرق ومساكن وبيوت بدوية ومزارع ومشروعات إنتاجية لضمان مستوى معيشة جيد للأهالي.

وقال "إبراهيم" في تصريح له، اليوم، إن الخدمات التى نفذها جهاز التعمير شملت جميع المدن والمناطق بمحافظة شمال سيناء، موضحًا أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، افتتح 5 ميادين عامة فى مدينة العريش وعدة عمارات سكنية بعد تأهيلها.

وأضاف أن مجال الإسكان شهد إنشاء عدد 50 منزلًا بدويا بمنطقة وسط سيناء بخطة العام الماضى بواقع 25 منزلًا بالحسنة و25 منزلًا بنخل، وتتضمن الخطة الحالية إنشاء 65 منزلًا بواقع 40 منزلًا بالحسنة و 25 منزلًا بنخل، نظير مبلغ 100 جنيها كإيجار شهري.

وأوضح أن كل منزل مقام على مساحة 120 مترا مربعا ويضم 3 غرف ومطبخ وحمام إلى جانب "حظيرة" للاستخامات المختلفة من زراعة وتربية الدواجن والأغنام وغيرها، شرط الإقامة فيها والحفاظ عليها وعدم التنازل عنها أو تأجيرها للغير.

وأشار إلى تأهيل 26 عمارة سكنية بتكلفة بلغت 110 ملايين جنيه، ضمن إعادة بناء وتأهيل عدد 105 عمارات من التعاونيات بحي المساعيد بالعريش بتكلفة بلغت 445 مليون جنيه علي عدة مراحل، التي يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذها.

وفى مدينة بئر العبد تم إنشاء عدد 51 منزلًا جديدا بقرية الروضة بتكلفة 15.2 مليون جنيه، ورفع كفاءة عدد 584 منزلًا بالقرية بتكلفة 68.8 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى خدمى بتكلفة 2.9 مليون جنيها بالقرية.

وفى مدينة الشيخ زويد تم افتتاح مشروعات تنموية بقيمة ١١٢ مليون جنيه على مستوى البناء والإنشاءات، منها حديقة الكوثر بالشيخ زويد بقيمة ٢.٥ مليون جنيه، وتضم مناطق خضراء وألعاب للأطفال ومبني إداري، لتكون متنفسا للمواطنين.