رزان المغربي تكشف لـ«الوطن» كواليس برنامجها الجديد

بدأت الفنانة رزان مغربي، تصوير برنامج مسابقات جديد يحمل اسم «شاهد واكسب»، والذي من المقرر عرضه مطلع شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

رزان مغربي تكشف تفاصيل برنامجها الجديد

قالت الفنانة رزان مغربي في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنها سعيدة بتكرار تجربة برامج المسابقات بعد نجاح التجربتين السابقتين لها، لأنها كانت من أّشد المعجبين بالفكرة.

وأضافت رزان مغربي، أن برامج المسابقات، تساعد الكثير من الناس وتربحهم الكثير من المال تساعدهم في حياتهم اليومية، وتحقيق أحلامهم، وهذه الأجواء مطلوبة دائما في شهر رمضان، وبالأخص لأننا تبرعنا لجمعيات خيرية، لذلك قررنا استكمال التجربة علي مدار العام.

وأكدت أن المسابقة ستكون يومية، هو أن نقوم كل يوم بطرح بسؤال مع ثلاث إجابات، وثاني يوم سنقوم بقرعة تقوم على مسألة الحظ، ثم سنقوم بالاتصال بالفائز ونخبره على الهواء بفوزه بـ 100ألف جنيه.

آخر أعمال رزان مغربي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان مغربي، كان في شهر رمضان الماضي من خلال برنامج مسابقات على إحدى القنوات الفضائية، وشاركها في التقديم الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي.

وكانت قد قدمت رزان مغربي، مع الفنان أحمد السقا، برنامج «أغلب السقا»، الذي عرض في رمضان 2019، وشهد البرنامج منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يدخل الضيف مع «السقا» في الكثير من المنافسات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.

واستضاف برنامج «إغلب السقا» عبر حلقاته، نخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار.