رقص وفستان هدية وكعب 44 سم.. ملخص لقاء رزان مغربي وأبلة فاهيتا

حلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ضيفة على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامجها «في الدوبلكس» المذاع عبر فضائية «ON» في لقاء غلب عليه الطابع الكوميدي الساخر.

في البداية عرفت رازان مغربي نفسها للدمية الشهيرة كارو، وأن اسمها الحقيقي رزان عبدالوهاب المغربي، مشيرة إلى أن اسم رزان يعني «الرزانة والرصانة والهدوء والأخلاق والأدب»؛ لترد عليها الدمية كارو ساخرة بأن اسمها «على غير مسمى».

أعلى كعب ارتدته رزان المغربي

وكشفت رزان مغربي عن اسم الدلع المفضل لها، لافتة إلى أن لها عددًا من الأسماء «قطقوط، وزوز، وراز، ورازمانية».

وأوضحت أنها مواليد 19 أغسطس، وأن لديها ولد وحيد اسمه «رام»، واشتقت اسمه من حروف اسمها الأولى باللغة الإنجليزية.

كما تحدثت رزان عن أعلى كعب ارتدته، الذي بلغ نحو 44 سم، وأحضرته معها الاستديو وعرضته للدمية كارو.

رزان تهدي أبلة فاهيتا فستانًا أحمر

وأهدت الفنانة اللبنانية، خلال الحلقة، «أبلة فاهيتا» فستانًا سواريه أحمر اللون لامعًا أعده مصمم الملابس الخاص بها، أحمد عبدالله محبة منها لمقدمة للدمية.

وخلال الحلقة، غنت رزان مغربي أغنية الأبراج بشكل جديد في دويتو مع أبلة فاهيتا، وفي فقرة السؤال والعقاب رقصت صلصة مع واحد من الجمهور يدعى «مصطفى».