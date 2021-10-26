تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومسجل خطر هدد بحرق أسرة بسوهاج

اندلعت اشتباكات بالرصاص بين قوات الشرطة ومسجل خطر، صادر بحقه حكم بالإعدام، في مدينة طما شمال سوهاج، بعد أيام من تهديده بحرق أسرة باسطوانات البوتاجاز في شارع «بيت الأحمر»، وقيام فتاة ببث مقطع فيديو، تطالب فيه الشرطة بإنقاذ أسرتها.

ووصلت الشرطة إلى منطقة ميدان «أبوغريب»، في مدينة طما، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم تحديد مكان تواجد المسجل خطر، وتم فرض كردون أمني على المكان، وفور وصول القوات بدأ المطلوب في إطلاق الأعيرة النارية على الشرطة، وردت القوات علي مصدر النيران، حيث يتم التعامل معه بحذر شديد لوجود سكان بالمنطقة.

مقطع فيديو يظهر تهديد المتهم بحرق أسرة باسطوانات البوتاجاز

وكانت فتاة تدعى «أمنية خالد»، تقيم دائرة مركز طما، قد قامت ببث مقطع فيديو على «فيسبوك» منذ عدة ايام، تستغيث فيه بالشرطة لقيام مسجل خطر من أقاربها، بتهديد اسرتها بالحرق بأسطوانات البوتاجاز، وكلف اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الأجهزة الأمنية بالانتقال الفوري إلى المنطقة، وتم الدفع بمدرعتين، وعقب وصول القوات، حدث تبادل لإطلاق النيران، ولاذ المتهم ويُدعى «عمرو»، 43 سنة، بالفرار من المنطقة.

خلاف بين المتهم ووالد الفتاة على ملكية المنزل

وتبين من التحريات وجود خلاف بين المتهم ووالد الفتاة، علي ملكية منزل بالميراث، وتم وضع تمركزات أمنية لمتابعة الحالة بالمنطقة، وتم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير المسجل خطر للقبض عليه.

ووصلت اليوم معلومات بتواجد المطلوب بأحد العقارات بميدان أبو غريب، وتم تنفيذ مأمورية للقبض عليه، وعقب وصول القوات دارت اشتباكات بين الطرفين، ويجري التعامل مع المطلوب من قبل قوات الشرطة.