القصة الكاملة لمقتل سائق على يد مسجل خطر بسوهاج: رفض ممارسة الشذوذ معه

كانت الساعة تُشير إلى الثامنة مساء يوم الأحد 28 يونيو الماضي.. حيث منطقة الزراعات بنجع عبدالرسول التابع لمركز جهينة، شمالي سوهاج، هادئة، وقطع الهدوء صوت "توك توك" يستقله شخصان توقفا بجوار مزارع قصب وشرعا في تناول مواد كحولية أحضرها أحدهما، الأول سائق الـ"توك توك" يرافقه مسجل خطر سابق اتهامه في قضايا مختلفة.

بعدما وصل بهما الشراب إلى حد السُكر، بدأ الثاني مراودة الأول لممارسة الشذوذ، وحاول التعدي عليه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وإمعانا في إسكاته وإخفاء لجريمته، خنقه بـ"كوفيه" كان يرتديها مع جلبابه الصعيدي، حتى تأكد من وفاته، وألقاه جانبا في زراعات القصب ولاذ بالفرار.

في اليوم التالي، توجهت أسرة المجني عليه إلى مركز الشرطة، لتحرير محضر بغياب نجلهم سائق التوك توك مؤكدين أنه خرج للعمل ولم يعد.. وبعدها انصرفوا للبحث عنه فى مختلف المناطق والمستشفيات والمشارح دون جدوى.

وبينما كانت الأمور هادئة في نجع عبدالرسول، يوم 5 يوليو الماضي، اكتشف أحد المزارعين وجود جثة متحللة مخنوقة بـ"كوفيه" فأبلغ الشرطة، التي حضرت إلى المكان، بإجراءات مشددة، وراجعت محاضر التغيب التي تم تحريرها خلال الفترة الماضية، ليتضح التشابه في ملامح وملابس المجني عليه، مع شخص مُبلغ بغيابه، وتم إخطار النيابة العامة التي حضرت وناظرت الجثة، وأمرت المباحث بإجراء التحريات وسرعة تحديد وضبط الجناة، كما صرّحت بدفن جثة المجني عليه، بعد ندب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة.

وشكّل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير الإدارة العامة لمباحث سوهاج، فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة جهينه، وأجروا تحرياتهم المكثفة حول المجني عليه وعلاقاته وخلافاته مع الآخرين، كما اعتمدت الخطة على تجنيد المصادر السرية، ومناقشة عدد من الأشخاص، أملا في التوصل لشاهد رؤية.

فريق البحث توصل إلى شاهد رؤية، أكد أن المجني عليه كان بصحبة المتهم قبيل وقوع الحادث، حيث تم تحديد أماكن تواجد وتردد المتهم، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم خلال مناقشته، إنه رغب في ممارسة الشذوذ مع المجني عليه، إلا أنه لم يفلح، فعزم على قتله، وخنقه بـ"كوفيه"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقاه في زراعات القصب التي عُثر فيها على جثة المجني عليه.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، ونسبت له تهمة القتل العمد، وفي ختام التحقيقات، أمر المستشار أحمد عبدالباقي التوني، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات سوهاج.