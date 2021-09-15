أمن سوهاج يضبط تشكيلا عصابيا وكيلو «هيروين وشابو»

تمكنت حملة أمنية من مباحث مركز أخميم شرق سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصصوا في تجارة المواد المخدرة وبحوزتهم 858 جراما من مخدر الهيروين، كما ضُبط 4 أشخاص بدائرة مركز سوهاج بحوزتهم 100 جرام من مخدر الشابو.

ضبط تشكيل عصابي بمركز أخميم

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أخميم مفادها قيام كل من «وليد. ا. ع» وشهرته «زرزور»، 31 سنة عامل، سبق اتهامه في 2 قضية سلاح بدون ترخيص، «مصطفي. ا. ع» 20 سنة عامل، «السيد. م. ح» 30 سنة عامل يقيمون مركز أخميم، متهمين بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، أمكن ضبطهم وبحوزتهم كيسا بلاستيكيا بداخله، 2 قطعة مخدر مختلفة الأحجام، 286 تذكرة لمادة الهيروين المخدر يزنوا جميعاً حوالي 858 جراما ومبلغ مالي 5858 جنيها، هاتف محمول، دباسه، طبق بلاستيكي، كمية من الأكياس البلاستيكية صغيرة الحجم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي، من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

ضبط تشكيل عصابي يتاجر في مخدر «الشابو» بسوهاج

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد» من ضبط كل من «أحمد. ف. ا» 31 سنة عاطل ومقيم مركز سوهاج، «إسماعيل. ح. ا» 23 سنة عاطل، «عبد العال. ع. ح» 27 سنة عاطل ويقيمان دائرة قسم أول سوهاج، «م. ا» 21 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول سوهاج، وبحوزته كمية لمخدر الأيس «الشابو» تزن حوالى 100 جرام تقريبا، 2 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.