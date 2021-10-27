سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-10-2021 في مصر

بعد عودة الطيران المباشر بين مصر والكويت، يتابع المصريين الراغبين في السفر، بشكل يومي أسعار العملات، خاصة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك والمؤسسات المصرفية.

وسجل متوسط أقل سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، وفقا للتعاملات التي وردت صباح اليوم، 47.45 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، في أحد المصارف، كما سجلت البنوك والمصارف الأخرى، الآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، نحو 51.87 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 51.46 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.39 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.45 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.96 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، 47.46 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib عند 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 49.04 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.87 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.39 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.