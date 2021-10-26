أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 26-10-2021 مقابل الجنيه

قطاع عريض من المواطنين سواء المستثمرون في العملات أو المستوردون يحرصون على متابعة أسعار العملات والدولار واليورو، بشكل يومي، وسعر شرائها وبيعها في البنوك المصرية، كونها متحكمًا رئيسيًا في حركة البيع والشراء والاستيراد والتصدير.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021، في البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي، وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد، نحو 21.52 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل نحو 21.49 للشراء، و21.70 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي، في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي، سجّل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واستقر في البنك الأهلي المصري أيضًا عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.13 جنيه للشراء، و18.37جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.13 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.17جنيه للشراء، و18.38جنيه للبيع.