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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27-10-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
01:00 ص | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

يحرص الكثيرون على متابعة مواقيت الصلاة بشكل دائم ومستمر، والتي تختلف من محافظة لأخرى في مصر لفترات تتراوح ما بين دقائق حتى 15 دقيقة، لذا تقدم «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجاري، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:37

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب 05:12

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:43

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:52

أذان المغرب: 05:16

أذان العشاء: 06:35

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:39

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء: 06:31

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:37

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء: 06:32

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:37

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب: 05:11

أذان العشاء: 06:29

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في المدن العربية حالة من التفاوت، جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:51

أذان الظهر: 12:51

أذان العصر: 03:57

أذان المغرب 06:21

أذان العشاء: 07:41   

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:17

أذان المغرب 05:42

أذان العشاء: 07:12

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 05:07

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 06:45

أذان العشاء: 07:15     

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