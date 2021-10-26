فتحي سرور: إلغاء حالة الطوارئ يؤكد استتاب الأمن في مصر

قال الدكتور أحمد فتحي سرور، الفقيه القانوني، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، يؤكد زوال أسباب فرض حالة الطوارئ وأن البلاد لا تتعرض لأي أخطار تهدد الأمن العام، وتعيش في حالة أمن واستقرار، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ يكون حال تعرض الأمن والنظام العام لأخطار أو بسبب حرب أو كارثة أو وباء.

قانون الطوارئ صدر في عهد جمال عبد الناصر

وأضاف «سرور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هذا القرار له دلالة سياسية، بأن هناك حالة استقرار واستتباب للأمن في البلاد، وانتهاء كافة الأخطار، منوهًا بأن قانون الطوارئ صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويطبق منذ ذلك الحين.

مصر انتصرت بتضحيات أبنائها على الإخوان

ومن ناحية أخرى، أوضح النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف العمل بقانون حالة الطوارئ، تاريخي بامتياز، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة إعلان عن فشل الوعود الإخوانية التي أكدت أن مصر لن تنعم بالأمان وستدفع الثمن؛ فمصر انتصرت بتضحيات أبنائها على الإخوان.

وتابع عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن هذا القرار لحظة انتصار للإرادة المصرية ولثورة 30 يونيو وللجمهورية الجديدة وللشعب المصري الذي استطاع إزاحة حكم الجماعة الإرهابية الغشيمة.