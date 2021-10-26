فتحي سرور يوضح مصير القضايا بعد إلغاء الطوارئ: «ارجعوا للمادتين 19 و20»

قال الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أستاذ القانون، إنَّ قرار إلغاء مدّ حالة الطوارئ في مصر سيترتب عليه آثاراً قانونية تتعلق بالقضايا التي لم يصدّق حتى الآن على إحالتها للمحاكم الاستثنائية، أما القضايا التي كانت قد أحيلت بالفعل، فسوف تستكمل إجراءاتها وفق قانون الطوارئ، وذلك بحسب نص المادتين 19 و20 من قانون الطوارئ الذي صدَر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

رئيس مجلس الشعب الأسبق يوضح مصير القضايا بعد إلغاء حالة الطوارئ

وأضاف فتحي سرور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ القضايا التي لم يصدّق عليها بعد، فسوف تتحرر من النظر أمام أي محكمة استثنائية، وسيتمّ إحالتها إلى المحاكم الطبيعية لتتخذ المسار القضائي العادي.

فتحي سرور: إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي

وأشاد رئيس مجلس الشعب الأسابق بالقرار الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، قائلاً: «قرار تاريخي ويؤكّد أن مصر أخذت خطوات مهمة في طريق الاستقرار والأمن، وهو أمر سيكون محل تقدير كبير على المستوى المحلي والعالمي».

قرار إلغاء مدّ حالة الطوارئ في مصر.. ومصير قانون الطوارئ

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن مساء أمس، إلغاء مدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وهو القرار الذي قوبل بردود فعل واسعة برلمانيًا وحقوقيًا وسياسيًا، باعتبار القرار يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد، وخطوة جديدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أمس: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف الرئيس السيسي: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كل جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».