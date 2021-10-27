النيابة العامة تحقق مع خال تلميذ اقتحم مدرسة بسلاح ناري بسبب زمزمية

تحقق النيابة العامة مع خال تلميذ بمدرسة العلم والإيمان الابتدائية، في مدينة نجع حمادي، لاقتحامه المدرسة بسلاح ناري، بعد كسر زمزمية نجل شقيقته.

ضبط شخص بحوزته سلاح ناري

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، ظهر اليوم إخطارًا، يفيد بضبط أحد الأشخاص، بحوزته سلاح ناري، داخل مدرسة العلم والإيمان الابتدائية بنجع حمادي.

اقتحام درسة بسبب زمزمية

وأوضحت التحريات الأولية، أنه تم التحفظ على شخص يدعى «أحمد.م.ع»، حاول دخول مدرسة العلم والإيمان، بحوزته سلاح ناري، بسبب أن زمزمية نجل شقيقته تم تهشيمها، داخل المدرسة، في مشكلة بينه وبين تلميذ آخر، فدخل خاله المدرسة، بحوزته سلاح، ودخل في مشادات مع هيئة التدريس.

وكشفت التحريات أن الشخص، هو خال أحد التلاميذ في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة العلم والإيمان، نشبت بين التلميذ وزملائه مشاجرة، دخل على أثرها خاله بسلاح ناري المدرسة، مما أسفر عن نشوب مشادات بينه وبين المعلمين، وطلبوا الشرطة.

على الفور تمكن معلمو مدرسة العلم والايمان الابتدائية بمدينة نجع حمادي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بضبط شخص، دخل المدرسة بحوزته سلاح ناري، وتم التحفظ على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.