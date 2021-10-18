المحامي العام يحقق في واقعة اقتحام بلطجي مدرسة القيصرية بالمحلة

شهدت قرية القيصرية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالة من الرعب بين أمور طلاب المدرسة الإبتدائية، إثر اقتحام بلطجي للمدرسة، وشروعه في التعدي علي العاملين والطلاب بـ«خرطوم بلاستيك»، وعصي، ما دفع العاملين بالمدرسة إلى الهرب من البلطجي.

بلطجي يقتحم أبواب مدرسة القيصرية المشتركة

وأصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة بسماع أقوال شهود العيان والضحايا المعتدى عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وشدد المحامي العام في توجيهاته إلي مساعديه من أعضاء النيابة العامة بتشكيل فريق لمعاينة محل الواقعة.

تفريغ كاميرات كافة المحلات التجارية بمحيط المدرسة

ونوه المحامي العام في تعليماته إلى رئيس نيابة مركز المحلة بضرورة تفريغ كاميرات المحلات التجارية بمحيط المدرسة والوقوف على أسباب الواقعة ودوافع المتهم.

وكانت مدرسة القيصرية شهدت اقتحام أبواب المدرسة من قبل بلطجي اعتدى على وكيلة المدرسة والمدرسين والطلبة بشكل مفاجىء مما تسبب في إصابات بين صفوف العاملين بالمدرسة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مأمور مركز المحلة يفيد بتحرير 20 بلاغا من قبل ولي أمر وثلاث مدرسات بمدرسة القيصرية الابتدائية المشتركة ضد شخص يدعى «رضا.أ.ك»، باقتحام المدرسة والاعتداء على الطلاب والمدرسات أثناءالفسحة .

تفاصيل الرعب داخل مدرسة القيصرية والأهالي يستغيثون

انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة، أن المتهم أقدم علي اقتحام أبواب المدرسة بدعوى رشق الطلاب لنافذة منزله بالطوب والحجارة.

كما انتقل مدير أمن الغربية اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية إلي المدرسة وأوصي بالدفع بعدد من الخدمات الأمنية مدعومة بقوات من المدرعات ودوريات الشرطة لتأمين العاملين داخل المدرسة.

وتكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لضبط المتهم الهارب وتسليمه للعدالة بعرضه علي النيابة والجهات المعنية بالتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة .