مقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم لـ«داعش» شرقي العراق

قُتل 11 شخصا على الأقل، منذ قليل، في هجوم على قرية في محافظة ديالي، شرقي العراق، نُسب لتنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أفاد به مصدران أمنيان.

واستهدف الهجوم الداعشي، قرية الرشاد في ديالي، وأسفر الحادث عن «مقتل 11 شخصا وإصابة 13 بجروح، كما قال مصدر أمني في المحافظة، بحسب قناة العربية.

سقوط مدنيين بين الضحايا

وأشار مصدر أمني آخر، إلى أن من بين الضحايا مدنيين، موضحا أيضا أنه من بين أبناء القرية العديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية العراقية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، أرفيه جرانجان، قال إن المقاتلات الفرنسية تواصل تنفيذ مهماتها، ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، لكنه حذر من أن لدى التنظيم القدرة على الظهور مجددا في العراق بدليل الهجمات التي يشنها هناك.

وفي مقابلة مع قناة «الحدث» بباريس، قال جرانجان، إن مقاتلات رافال فرنسية تنفذ يوميا ضربات أو مهمات استخبارية ضد داعش في تلك المنطقة.

وأكد أن فرنسا، هي المساهم الثاني ضمن التحالف الدولي ضد «داعش» بعد الولايات المتحدة، الأمريكية حيث إن 30% من المهام الاستخبارية للتحالف ضد «داعش» تقوم بها فرنسا.

إحباط محاولة لتفجير رتل لوجستي بـ3 عبوات في بابل

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أفادت، الخميس الماضي، بأن وكالة الاستخبارات تمكنت من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في محافظة بابل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية محلية.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل وفي أثناء المسح الميداني المستمر تم إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات ناسفة.

وبينت أن عبوتين اثنتين، كانتا موضوعتان على الطريق السريع قرب جسر صفر، وثالثة قرب جسر 13، انفجرت بواسطة قبل خبير المتفجرات.