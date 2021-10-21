العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية إلى السعودية بعد توقف عامين

أكدت وزارة النقل العراقية، اليوم، استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية، بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا.

استئناف الرحلات المباشرة للسعودية بعد تنسيق عالي المستوى

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه «بعد الجهود الكبيرة التي بذلت، جرى استئناف الناقل الوطني، رحلاته المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية، بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا»، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت وزارة النقل العراقية، أن «هذه العودة جرت بعد التنسيق عالي المستوى، مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي، لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين، وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين».

وتابعت أن «الشركة نفذت منذ بدء تسيير الرحلات نهاية شهر أغسطس الماضي إلى الآن، نحو 94 رحلة».

وبينت أن «عدد المعتمرين الذين جرى نقلهم على هذه الرحلات، بلغ 14335 معتمرا، ورافقت عملية التفويج خطة عمل متكاملة، سخرت من خلالها جميع الإمكانات لضمان خدمة ضيوف الرحمن».