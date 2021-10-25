«داعش» الإرهابي يتبنى هجوم «كمبالا» الأوغندية

تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، هجوما بعبوة ناسفة استهدف حانة في «كمبالا» عاصمة أوغندا، أمس الأول السبت، وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال التنظيم الإرهابي، في بيان نشره على قناته عبر تطبيق «تليجرام»، إن مجموعة تابعة له فجرت العبوة الناسفة في حانة كان يجتمع بها عناصر وجواسيس للحكومة الأوغندية «الصليبية» في كمبالا، بحسب التنظيم الإرهابي.

وكانت وسائل إعلام محلية، قالت في وقت سابق، إن القنبلة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين، فيما قالت الشرطة الأوغندية، إن العبوة التي أسفر انفجارها عن مقتل شخص واحد على الأقل في مطعم يقدم لحم الخنزير على مشارف «كمبالا»، كانت محشوة بالمسامير والشظايا.

وأشارت الشرطة في وقت سابق، إلى أن العبوة الناسفة صنعت باستخدام مواد محلية، مضيفة أن كل المؤشرات تشير إلى عمل إرهابي محلي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأانباء في نشرتها الإنجليزية.

رئيس أوغندا: سنقضي على مرتكبي الهجوم

وكان الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، قال في وقت سابق، إن الهجوم عمل إرهابي، مضيفا: «سنقضي على مرتكبيه»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

Breaking News : Komamboga bomb explosion, Kampala Uganda https://t.co/S9RJyJoFGq Komamboga bombing - Komamboga explosions pic.twitter.com/3RYgnjOLwW — news45 (@6ix_45) October 23, 2021

وفي يناير الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات في أوغندا فوز موسيفيني بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في ذلك الوقت، ودعت له الحكومة الأوغندية، 18 مليون ناخب، ليمدد موسيفيني مدة بقائه في الحكم التي استمرت منذ 35 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.