وفاة ضابط في حادث سير: كان رايح شغله في الغردقة (صور)

توفى، قبل قليل، المقدم محمود القللي، من قوة مديرية أمن البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من انتهاء إجازته بالقاهرة، وكشفت التحقيقات الأولية أن الضابط كان عائدا لعمله بمدينة الغردقة، وتعرض لحادث مروري، وتوفي على إثره.

معروف عنه الانضباط وحسن الخلق ومساعدة المواطنين

والتحق القللي بإدارة المرور بالبحر الأحمر منذ أكثر من 6 سنوات، وعرف عنه الانضباط وحسن الخلق ومساعدة المواطنين، فضلا عن مساهمته في القبض على عدد من العناصر الإجرامية، بسبب اليقظة خلال الخدمات المكلف بأدائها في الشارع.

ونعت عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد، ونشروا صورا له، مرفقة بأدعية له بالرحمة والمغفرة.