التفاصيل الكاملة لحادث استشهاد ضابط شرطة دهسه أتوبيس بدائري قليوب

أمرت نيابة قليوب، حبس سائق الاتوبيس، 4 أيام علي ذمة التحقيق في واقعه تسببه في استشهاد ضابط شرطة مصطفى عبدالجليل، بالإدارة العامة للمرور، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب على الدائرى، أثناء محاولته إيقاف قائد الاتوبيس، لسؤاله عن رخصته ورخصة الأتوبيس، فرفض السائق وقاد الأتوبيس برعونة ما أدى لاصطدمه بالضابط وفر هاربا، وهو ما أدى إلى استشهاد الضابط وإصابة أمين شرطة كان بصحبته، وطالبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة الشهيد وسؤال المصاب وشهود الواقعة كما قررت النيابة التحفظ على الاتوبيس المتسبب فى الحادث.

جنازة شعبية

فيما شيع المئات من أهالى قرية منية شبين القناطر والقري المجاورة في الساعات الأولى من الصباح في جنازة شعبية، جثمان شهيد الشرطة الرائد مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور والذى لقى ربه أثناء تأدية عمله فى كمين بنزلة الطريق الدائري تجاه قليوب.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد بساحة مسجد الشهداء، بالقرية وسار محمولا على أعناقهم ملفوفا بعلم مصر وتم دفنه فى مقابر أسرته بقرية منية شبين القناطر.

زوجة الشهيد تطالب القصاص

وأكد الأهالي أن متزوج من موظفة تعمل بالصحة، وله 3 أطفال أكبرهم "أحمد"، ولديه شقيق وحيد يدعى أحمد، ولم تتمكن والدته التي انخرطت فى بكاء طويل من الكلام، فيما طالبت زوجته بالقصاص من المتهم الذى تسبب في استشهاد زوجها بقلب متحجر.

صديقه ينعيه: كان مثالا للأخلاق

وقال ضابط شرطة من شبين القناطر صديق الشهيد، إنهما كانا أصدقاء ودائما كانا يتقابلان فى نادى شبين الرياضى لممارسة الرياضة أيام الإجازة، مشيرا إلى أن الشهيد كان مثالا للخلق بين أصحابه والجميع يشهد له بدماثة الخلق وكان لا يتأخر عن مساعدة الكبير والصغير، وأضاف أن الشهيد منقول حديثا من سيناء فى الحركة الأخيرة للشرطة

أقوال شهود العيان

وقال شهود عيان إن الضابط الشهيد استوقف السائق فى نزلة قليوب أعلى الدائرى لسؤاله عن رخص القيادة، إلا أن السائق أسرع في التحرك بالاتوبيس وتعلق الضابط بباب الاتوبيس وسقط أسفل عجلاته، فيما فر السائق هربا.

ضبط المتهم

ونجحت أجهزة الأمن فى القليوبية فى القبض على سائق الاتوبيس المتسبب فى وفاة الضابط وضبط الاتوبيس وتولت النيابة التحقيق

اعترافات المتهم

واعترف المتهم ويدعي "فايز ا. ا. ع." أنه قاد الأتوبيس برعونهة وسرعة جنونية أثناء سؤال الضابط الشهيد عن رخصته، وعندما علم أن الضابط سقط أسفل الأتوبيس أسرع محاولا الهرب إلا أنه سقط في قبضة الأجهزة وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم والاتوبيس.

البلاغ

وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالعظيم محمد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد استشهاد ضابط بالإدارة العامه للمرور الرائد مصطفى عبدالجليل، إثر اصطدام اتوبيس ركاب به وإصابة أمين شرطة.

انتقل مدير الأمن لمكان الحادث وتبين أنه أثناء وقوف الضابط فى الكمين بنزلة قليوب على الزراعى متفرع من الدائرى استوقف الاتوبيس رقم "178 د ن ج" لسؤال قائده عن رخصة القياده والتسيير، إلا أن قائد الاتوبيس ارتبك وقاد الاتوبيس برعونة واصطدم بالضابط الذي سقط أسفل عجلات الاتوبيس وفرا هاربا، في حين لفظ الضابط أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى قليوب، بينما أصيب أمين شرطة بإصابات طفيفة وتم إسعافه.