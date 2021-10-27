مواصفات أستون مارتن «رودستر» لعشاق السيارات الفارهة: سعرها 5 ملايين جنيه

دائما ما يعشق محبي السيارات في العالم الشركات الفارهة المتخصصة في تصنيع السيارات ذات الأداء القوي والفخيم، ورغم وجود العديد من الشركات الفارهة، إلا أنَّه تبقى عدد محدود ممن يمتلك سيارات ذات أداء قوي جدًا، حيث تنتج تلك الشركات في الأغلب طرازات محدومة من سياراتها، ومن بينها شركة شركة «أستون مارتن» البريطانية.

تجمع «أستون مارتن» بين القوة والفخامة في أداء سياراتها المختلفة وتعبر من الشركات المحدودة التي تصنع سيارات بأداء قوي، وفي السوق المصري يزج سيارة واحدة فقط منها وهي سيارة «أستون مارتن فانتاج رودستر»، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارة في السوق المصرية.

سعر أستون مارتن فانتاج رودستر

تتوافر السيارة في السوق بفئة واحدة وسعرها 4 ملايين و750 ألف جنيه.

مواصفات أستون مارتن فانتاج رودستر

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر، بسعة 400 سي سي تيربو، ينتج قوة 503 حصانا، وعزم أقصى للدوران 685 نيوتن/ متر.

- وأقصى سرعة للسيارة 314 كم في الساعة وتتسارع السيارة في 3.6 ثانية.

- ويبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 10.3 لتر لكل 100 كيلو متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الدفع رباعي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4465 ملم الطول، 1942 ملم العرض، 1273 ملم الارتفاع، 2704 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة خزان الوقود 73 لترًا.

- سعة الصندوق الخلفي 250 لترًا.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، مقاعد أمان للأطفال، مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية.