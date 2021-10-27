«لو ابنك من متلازمة داون».. امتيازات تمنحها الدولة لهم

خصص أكتوبر، ليكون شهر التوعية بمتلازمة «داون» حول العالم، التي تصيب الكثيرين حول العالم منذ ولادتهم، وتسبب لهم الإعاقة الذهنية، والتي يسببها الانقسام غير الطبيعي في الخلايا، ما يؤدي لزيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21.

ويحتاج أصحاب متلازمة داون رعاية خاصة، وتيسرا على أهاليهم وهؤلاء الأطفال، وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها، خصصت متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، الكثير من الامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب هذه المتلازمة، تستعرض «الوطن» أبرزها في السطور التالية:

امتيازات يحصل عليها أصحاب متلازمة داون

- المعاش والحق في العمل؛ إذ خصصت وزارة التضامن الاجتماعي معاش «كرامة» لأصحاب الهمم، وفقا للقانون العاشر لسنة 2018.

- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

- الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة.

- تخفيض 50% على كل المواصلات العامة.

- تخصيص 5% من الوحدات السكنية.

- أحقية التمثيل بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية، وأحقية الجمع بين الراتب والمعاش أو «معاشين».

المستندات المطلوبة لحصول ذوى الهمم على معاش كرامة

- شهادة ميلاد الشخص المصاب بمتلازمة داون، بالإضافة إلى أخرى من القومسيون الطبي بدرجة الإعاقة.

- آخر 3 إیصالات كهرباء حديثة.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، على العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق للآباء «إن وجدات».

ويمكن لأهل الطفل أو الشخص المصاب بمتلازمة داون، التسجيل للحصول على المعاش من خلال تقديم المستندات إلى أقرب مكتب شؤون اجتماعية تابع لمحل السكن.

وتنصح منظمة الأمم المتحدة، بتحسين نوعية حياة المصابين الذين يعانون من متلازمة داون، من خلال تلبية احتياجاتهم كافة، وتوفير ما يريدونه أو يساعد في تنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى الرعاية الصحية الدورية لهم، بإجراء الفحوص الطبية المنتظمة، لمراقبة النموين العقلي والبدني، وتوفير التدخل في الوقت المناسب، من خلال العلاج الطبيعي أو تقديم المشورة.