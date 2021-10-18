أول غطاس مصاب بـ«متلازمة داون» يهدي جائزته للسيسي

شهدت مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، نجاحاً باهراً لأول تجربة لأحد الشبان المصابين بـ«متلازمة داون»، تكللت بحصوله على لقب أول غطاس على مستوى العالم من أصحاب الهمم، يصبح مؤهلاً للغوص على عمق 12 متراً تحت سطح المياه.

«محمد كرم»، شاب مصري من أصحاب الهمم، يبلغ من العمر 24 عاماً، يعمل مساعد مدرس تربية رياضية بمدرسة للتربية الفكرية في محافظة القاهرة، وله بصمة واضحة بنجاحه في عدة مجالات، منها مشاركته ببعض البطولات الدولية، وحصوله على مراكز متقدمة بها، مثل بطولة العرب للسباحة بسوريا 2010، كما حصل على المركز الثالث في ألعاب القوى 2014، ثم المركز الثالث لكرة اليد 2015 من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً حصوله على المركز السابع عالمياً في بطولة السباحة من دولة المكسيك، كما شارك في العديد من الأنشطة الرياضية، منها بطولة «الترايثلون» بأبو ظبي، وفاز أيضاً ببطولة الجمهورية للسلة لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم بطولة الجمهورية للجمباز في عام 2018.

تكريم البطل الرياضي من الرئيس السيسي في 2018

وجرى تكريم البطل الرياضي «محمد»، من رئيس الجمهورية في عام 2018، وهو «عام ذوي الاحتياجات الخاصة»، كما تم تكريمه من قبل عدة جهات، منها وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والبيئة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى تكريمه من محافظ البحر الأحمر.

وقال المدرب «شحاتة حجاج»، الشهير بـ«تيتو»، وهو مدرب الغوص المسئول عن تدريب أول غطاس عالمي من ذوي الهمم، إن «محمد يعيش حياه حافلة بالإنجازات، فهو لديه أحلام ينوي تحقيقها، ليحقق ذاته، ويصبح قادراً على الاتصال والمشاركة الفعالة على قدم المساواة مع الآخرين، ويسير بثقة وجدية وسعادة بالغة، ليصل إلى مبتغاه»، وتابع بقوله: «أعتبر نجاح محمد من أفضل نجاحاتي التي قمت بتحقيقها على مر سنوات عملي كمدرب للغوص».

والدة «بطل المستحيل» تحكي عن مواهبه وتحديه للمرض

وتحدثت والدة «محمد» لـ«الوطن» عن موهبة ابنها، بقولها إن لكل إنسان موهبة، وله دوره الذي يؤديه لخدمة مجتمعه، ولم يمنعه المرض من إثبات ذاته، ليصبح «بطل المستحيل»، كما يُطلق عليه، حيث قام بتكثيف تدريبه وتعليمه أصول الغطس، بمعاونة مدربه «تيتو»، الذي تبني حالة «محمد»، وتحدى به الجميع، لينجح معه في وصولة للقب أول غطاس عالمي من ذوي الهمم، واختتمت بقولها: «أمتلك كل الفخر لكونه ابني».

وأضافت «سمر حسب الله»، من مؤسسة «مصر تستطيع لأصحاب الهمم»، والداعمة للبطل «محمد كرم» من بداية إنجازاته، أن «محمد» حصل على الرعاية الصحية، التي زادت من قدراته التنموية والفكرية، من مراقبة لنموه العقلي والبدني، حتى تمكن من النجاح، ولا ينكر أيضاً دور المجتمع المدني والحكومة المصرية، وأهمها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بذوي الهمم في نجاح «محمد».

البطل المصري يهدي جائزته للرئيس السيسي

وقرر «كرم» أن يهدي شهادة الغطس التي حصل عليها، للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعترافاً بفضله الكبير على ما قدمه لذوي الاحتياجات الخاصة منذ أن تولى المسئولية، وجعل المجتمع يحترم ويعترف بوجود فئة من أصحاب الإنجازات، كما قدم الشكر للرئيس السيسي على دعمه المتواصل لأصحاب الهمم، ومساعدته الفعالة في تغيير نظرة المجتمع لمرضى «متلازمة داون».

وبالإضافة إلى تفوقه الرياضي، فقد حقق «محمد كرم» عدة إنجازات فنية، بمشاركته بعض العروض المسرحية، وأيضاً في عرض الأزياء أمام رئيس الجمهورية، خلال عام ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كان بين المشاركين بعروض الألعاب في افتتاح قناة السويس الجديدة.