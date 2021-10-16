«التنمية الحضارية»: وزارة التضامن تمكنت من فرش 24 ألف وحدة سكنية بديلة

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن عدد الشقق التي افتتحها الرئيس السيسي، اليوم، بلغت نحو 13 ألف وحدة سكنية، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولة عن فرش الوحدات السكنية البديلة التي تتيحها الدولة المصرية لقاطني المناطق العشوائية، لافتًا إلى أنه يتواصل مع الدكتورة نيفين القباج بشكل شبه يومي لمتابعة موقف الفرش، وجرى فرش أكثر من 24 ألف وحدة، ومن المستهدف فرش 18 ألف وحدة أخرى.

توفير فرص عمل

وأضاف صديق خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة، أن الدولة حرصت على توفير فرص عمل في القرى ذات المنتج الواحد، مثل القرى المشهورة بصناعة الخوص، وقرى أخرى معروفة بصناعة السجاد، والفخار.

حي الأسمرات يصنع سجادًا ينافس إيران

وأوضح، أن حي الأسمرات يشهد تصنيع السجاد اليدوي الحريري والصوف ويجرى تصديره إلى العالم: «ننافس إيران في صناعة السجاد، ونعمل على استغلال الظروف العالمية، وعلمنا سيدات الأسمرات كيفية تفصيل الملابس الداخلية، ونصنع السبح بنفس المستوى التي تصنعه بها المملكة العربية السعودية» منوها بأن تلك الشقق البديلة يمكن توريثها.