رئيس مجلس النواب: نعتز بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر برومانيا

استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الموافق 27 أكتوبر 2021، كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، والذي يزور مصر رسميا.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بكلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مؤكدا على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها برومانيا، والتي تحل هذا العام الذكرى الـ115 للعلاقات بين البلدين الصديقين.

تعزيز التعاون البرلماني

كما أكد المستشار حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يسعى لتفعيل سبل التواصل وتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الروماني، والتنسيق المُشترك بينهما في المحافل البرلمانية الدولية، خدمةً لقضايا ومصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، عبر كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، عن عميق اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في رحاب مجلس النواب المصري، ومُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الرومانية على كل المستويات.

عقب اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اكلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، وذلك لتدشين المعرض المُقام بمجلس النواب، والذي يحتوي على وثائق تاريخية تؤرخ للعلاقات المصرية – الرومانية، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 115 لبدء العلاقات الدبلوماسية المصرية – الرومانية.