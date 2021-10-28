7 فئات مستفيدة من دعم مؤسسات التكافل.. تعرف عليها

أتاحت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تقديم المساعدات المالية والاجتماعية، للحالات التي تستوجب المساعدة وتقديم الدعم في عدد من المحافظات.

وتستعرض «الوطن» الحالات التي تستوجب الدعم، والشروط الواجب توافرها، وكذلك المستندات المطلوبة، في السطور التالية.

شروط الحصول على الخدمة

1) إذا كنت تعاني من الأمراض المزمنة.

2) المرأة الأرملة.

3) المرأة المطلقة.

4) أسرة المسجون.

5) الأيتام.

6) سوء ظروف الأسرة الاقتصادية وقلة الدخل.

7) الشيوخ وكبار السن.

المستندات المطلوبة

1) صورة بطاقة الرقم القومي.

2) تقرير طبي في حال الحالات المصابة بالأمراض المزمنة.

3) صور شهادات ميلاد الأبناء وقيدهم بالمدارس.

4) بيان بالدخل في حال الحالات التي تعاني من سوء الحالة الاقتصادية وقلة الدخل.

5 ) صورة قسيمة الزواج.

6) صورة شهادة الوفاة أو الطلاق أو ٕإقرارالوصاية.

خطوات الحصول على الخدمة

1) التوجه إلى مقر مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة التابع لها مقدم الطلب.

2) تقديم المستندات المطلوبة.

3) يجرى البحث واعتماده وإرساله لمؤسسة التكافل.

4) تعقد لجنة بالمؤسسة لربط الحالات الملحة لمساعدتها.

الرد خلال 15 يوما

وفي حالة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، واثبات إذا كانت الحالة تستحق الدعم والتكافل، يتم الرد عليها خلال 15 يوما.

والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، هي اجتماعية حكومية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، وتقدم المساعدات المادية لحالات الأمراض المزمنة والإعاقة والحالات المرضية والملحة، بالإضافة إلى مساعدات زواج ومناسبات ومشروعات صغيرة.

كما تقدم المؤسسة المساعدات العينية مثل شراء وتوزيع كراتين مواد غذائية وبطاطين مساهمة للأسر الأكثر فقرا، في عدد من المحافظات، وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك شراء مواد غذائية لمتضرري السيول، ومساعدات للعمليات الجراحية في مجال الحالات المرضية الحرجة.