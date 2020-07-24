التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدي مؤسسة "التكافل" بمناسبة عيد الأضحى

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقرر صرف مبلغ 2 مليون ومائه ألف جنيه لمستفيدي المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وذلك كمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة للأسر المستفيدة.

كما أوضحت القباج أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تتميز بانتشار فروعها في كل محافظات الجمهورية وتعمل على تقديم المساعدات للأسر الاكثر احتياجا.

وأضافت أن المؤسسة تهدف إلى معاونة الأسر المصرية ماديا واجتماعيا وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية.

ولفتت القباج إلى أن معايير اختيار المستفيدين يعتمد على الحالة الصحية لرب الأسرة وأفرادها وقيمة الدخل الشهري وعدد أفرادها ومستوى التعليم لهم ووجود عائل للأسرة أو دون عائل، كما أوضحت أن معايير استمرار المساعدة تعتمد على استمرار الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة وأفرادها دون تغيير وفق الأبحاث الميدانية التي تعكس الوضع الحقيقي للأسر المستفيدة.