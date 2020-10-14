فتح باب التقدم للحصول على مساعدات "التكافل الاجتماعي" بجامعة "الوادي"

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه تقرر فتح باب التقدم للحصول على مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب وطالبات الجامعة، اعتبارا من اليوم.

وقال "غرباوي"، إن التقديم يتم من خلال موقع صندوق التكافل الاجتماعي بموقع الجامعة؛ لتقديم التماس لخدمات (سكن مدن جامعية – سداد مصروفات مدن جامعية – سداد مصروفات الدراسة – الحصول على أجهزة تعويضية – الحصول على الكتب الدراسية نظارات طبية.. إلخ).

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أنه يمكن تسجيل طلب الالتماس من خلال الرابط التالي: ttp://mispg.svu.edu.eg/sa

يذكر أن صندوق التكافل الاجتماعي، أنشئ من أجل مساعدة الطلاب غير القادرين على مستوى كليات الجامعة؛ لاستكمال مراحل التعليم الجامعي على أكمل وجه، حتى يتمكنوا من مواجهة مسيرة الحياة العملية، حتى ينشأ كل منهم مواطن صالح يخدم الوطن.

وتتمثل خدمات الصندوق في الآتي: "المساهمة في تسديد المصروفات الدراسية (انتساب – انتظام)، وإعفاء الطلبة المكفوفين وأبناء المكفوفين من المصروفات الدراسية، والمساهمة في شراء الأجهزة الطبية، والمساهمة في حالة وفاة الطالب وفاة طبيعية لا قدر الله (مصروفات جنازة)، والمساهمة في حالة وفاة الطالب نتيجة حادث لا قدر الله، وتقديم شنطة رمضان للطلبة المحتاجين، والاحتفال بيوم اليتيم، وتوزيع مبالغ نقدية علي الطلاب، والمساهمة في الأدوات العلمية للكليات العملية".

أما الأوراق المطلوبة للحصول علي خدمة تخفيض المصروفات الدراسية، فهي: خطاب موجهه من رعاية شباب الكلية للطالب؛ لعمل بحث اجتماعي في الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالب، وفقا لبطاقة الرقم القومي، والحصول علي استمارة من رعاية شباب الكلية، وتعتمد من شئون الطلبة ورعاية الشباب، ودخل الأسرة، وإذن دفع مصروفات، وصورة بطاقة الطالب.

والأوراق المطلوبة في شراء الأجهزة التعويضية، تتم عن طريق الإدارة العامة للمراقبة الطبية (مستشفي الطلبة عبده باشا)، بعد الكشف الطبي علي الطالب، وتحديد نوع الجهاز التعويضي المطلوب، مع إحضار عروض 3 أسعار، يأخد بأقلها سعرا من إدارة المشتريات بالمراقبة الطبية.

ويطلب من الطالب (إحضار بحث اجتماعي، وودخل الأسرة، والتقرير الطبي، وعروض الأسعار الواردة من المراقبة الطبية)، وتساهم المراقبة الطبية بنصف تكلفة الجهاز، ويساهم صندوق التكافل في النصف المتبقي علي الطالب، بحسب الحالة الاجتماعية لكل حالة.

وفي حالة الوفاة الطبيعية (مصاريف الجنازة)، يساهم صندوق التكافل المركزي بدفع مبلغ 2000 جنيه؛ لمساعدة الأسرة في مصاريف الجنازة، وتكون الأوراق المطلوبة إحضار صورة شهادة وفاة الطالب، وصورة من تصريح الدفن، وبحث اجتماعي للأسرة، ودخل الأسرة، مع ختم استمارة صندوق التكافل من شؤون الطلبة بالكلية، التي كان الطالب مقيد بها.

أما الأوراق المطلوبة في حالة التأمين ضد الحوادث (وفاة نتيجة حادث)، فهي: صورة طبق الأصل من محضر الشرطة، وأصل شهادة الوفاة، وأصل إعلام وراثة الخاص بالطالب المتوفى، وما يفيد من الكلية بأن الطالب سدد المصروفات الدراسية، وصورة بطاقة الرقم القومي)، يتم دعمه بمبلغ 15000 جنيه، موزع بالنسب المقررة بإعلام الوراثة.