جريمة هزت الكويت: أم تحبس ابنتها حتى الموت لكثرة خروجها

تكشفت تفاصيل جديدة بشأن الجريمة البشعة التي شغلت الرأي العام في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أن أبلغ مواطن مخفر السالمية بالكويت، باحتفاظ أمه بجثة شقيقته المتوفاة منذ 5 سنوات، داخل حمام إحدى الشقق، حيث تحولت الجثة إلى هيكل عظمي.

وقالت مصادر أمنية لجريدة القبس الكويتية: «إن النيابة العامة استدعت الأم والابن المبلغ وشقيقه، مساء أمس، للتحقيق معهم في ملابسات القضية الغريبة، وأمرت النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق الذي استمر لساعات معهم بإخلاء سبيل الابن المُبلغ، وحجز الأم وابنها الآخر في مخفر السالمية لحين انتهاء تحريات المباحث حول الواقعة، وظهور تقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة، والذي سيحسم تصنيف القضية عند ظهوره».

المعاينة كشفت إغلاق منافذ التكييف المركزي بالنايلون

وأشارت المصادر إلى أن معاينة رجال المباحث والأدلة الجنائية للشقة، كشفت عن إغلاق الأم منافذ التكييف المركزي داخل الشقة بـ«نايلون»، حتى لا تتسرب الرائحة الكريهة لباقي سكان البناية، كما قامت الأم بتركيب وحدات تكييف عديدة داخل أرجاء الشقة حتى توفر نظاماً جيداً للتهوية، ومنعاً لتسرب رائحة الجثة.

وكشفت المعاينة كذلك، بحسب نفس المصادر، عن أن الجزء الذي كانت تقيم فيه الابنة المتوفاة من الشقة -وهو عبارة عن غرفة صغيرة وحمام- تم إغلاقه بقواطع خشبية محكمة جداً من الصعب فتحها، وتبين أن ذلك الجزء لم يتم فتحه منذ عدة سنوات، وممتلئ بالأتربة، كما يعاني من الإهمال وعدم النظافة.

المحققون لاحظوا تصرفات غير طبيعية من الأم وابنيها

وقال مصدر أمني إن المحققين لاحظوا على الأم -التي تعاني من مرض السرطان- وابنيها الاثنين تصرفات غير طبيعية أثناء التحقيق معهم.

وخلال اعترافاتها بالتحقيق بررت الأم فعلتها بأن ابنتها المتوفاة كانت كثيرة الخروج من المنزل، مما دفعها لحجز حريتها في مكان أشبه بالسجن الانفرادي، ومنعتها من الخروج إلى الشارع نهائياً.

وأردفت الأم أنها في أحد الأيام فتحت الباب على الابنة في محبسها لتقديم الطعام والشراب لها، فوجدتها جثة هامدة داخل الحمام.

خافت من المساءلة فالتزمت الصمت طوال 5 سنوات

وعن تكتمها طيلة هذه السنوات عن وفاة ابنتها في منزلها، قالت الأم في التحقيقات إنها من شدة خوفها من المساءلة القانونية عن حبس حرية ابنتها، التزمت الصمت على خبر وفاتها ولم تبلغ الجهات الأمنية طيلة السنوات الماضية.

وباستدعاء الأب للاستماع إلى إفادته حول القضية، تبين أنه منفصل عن زوجته منذ عدة سنوات.