حقيقة ظهور حارس آلى مع الشيخ ​فهد بن راسم الصباح في رحلته خارج الكويت

أثار وصول الشيخ ​فهد بن راسم الصباح​ برفقة حارسه الشخصي الآلي إلى دبي من الكويت، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه يمتلك العديد من المواصفات، التي قد يتفوق فيها على البشر من ناحية الحماية والدفاع عن صاحبه.

الحارس الآلي أثار الكثير من التساؤلات

وطرح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، التساؤلات حول المواصفات التي يمتلكها الرجل الآلي، حيث يمكنه التحدث بست لغات، إضافة إلى إمكانية الالتحام المباشرة في كل العمليات الحربية، للدفاع عن الشخصية التي عليه حمايتها من أي هجوم، القتال جسديا، الصيد، وإطلاق النار.

جميع تلك المعلومات جعلت هيئة مكافحة الإشاعة الإلكترونية في الكويت، تنفي مقطع الفيديو، مؤكدة أنه غير صحيح، وأن الروبوت الذي ظهر في الصور المتداولة خلف الشيخ فهد، هو روبوت استعراضي يدعى «تيتان»، ظهر بالصورة صدفةً عند مروره أمامه، خلال مشاركة الأخير في معرض الدفاع الدولي الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي في العام 2019، وأن هذا الروبوت يستخدم كفاصل ترفيهي أثناء المهرجانات الدولية.

وزعمت المواقع، أن الحارس الآلي مزود بـ3 رشاشات مخفية، ذخيرة كافية لمحاربة 1050 شخص، مدفع رشاش عيار 12.7 ملم، قناصة magy موجهة بالليزر وكاميرا 360 درجة غير مرئية، تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وتكلفة الحراسة بواسطة هذا الروبوت تبلغ حوالى 7.4 مليون دولار أمريكي سنويا.

أحد أفراد العائلة الحاكمة في دولة الكويت

والشيخ فهد بن راسم الصباح، هو أحد أفراد العائلة الحاكمة في دولة الكويت، والذي ينشط في بعض أعمال التمثيل الدبلوماسي والسياسي ونشاطات التعاون الاقتصادي للكويت مع دول الجوار، يبلغ من العمر 40 عاما فهو من مواليد العام 1971 في الكويت، تربطه علاقة قرابة قوية بالأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والذي كلفه مؤخرا بعدة نشاطات دبلوماسية، مثل خلالها دولة الكويت أمام الدول التي قام بزيارتها، ولعل آخرها ترأسه البعثة التي مثلت الكويت في مملكة البحرين، لبحث العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين البلدين، وللأمير فهد بن راسم الصباح العديد من الأعمال التجارية، التي تولى إدارة شؤونها على الصعيدين المحلي والدولي.