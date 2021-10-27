أسعار الموبيليا في سوق المناصرة بالقاهرة.. افرش بيتك بـ30 ألف جنيه

عندما يقترب الشاب من سن الزواج، يبدأ في تجهيز شقة الزوجية الخاصة به، فبعد الانتهاء من تشطيب الشقة من نجارة ومحارة ونقاشة وغيرها من الأساسيات الأخرى، يبدأ في البحث عن أفضل الأماكن لشراء الأثاث المنزلي بخامة وأسعار مناسبين، خاصة غرف النوم والأطفال والسفرة والصالون أو الأنتريه.

وهناك بعض الأشخاص الآخرين والراغبين في الانتقال من مكان لآخر، أو في تجديد الشقة القاطنين بها، حيث يتجهون لشراء أثاث منزلي جديد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار الأثاث المنزلي في أشهر سوق موبيليا في القاهرة، حتى يتمكن الشاب من تجهيز منزله بالموبيليا بأقل سعر ممكن، وفق جولة «الوطن» في سوق المناصرة بشارع محمد علي بالقاهرة، وذلك على النحو التالي:

متوسط أسعار الأثاث المنزلي في سوق المناصرة

تجولت «الوطن» في سوق المناصرة في شارع محمد علي بالقاهرة، لرصد متوسط أسعار الموبيليا والأساس المنزلي الموجودة بالسوق، ولرصد كيف يمكن تجهيز المنزل بأقل سعر ممكن، وجاءت الأسعار وفق حديث الحاج كمال أحد أشهر تجار الموبيليا في السوق لـ«الوطن»، كالتالي:

- أسعار غرف النوم:

متوسط الأسعار في سوق المناصرة بين 14 ألفا و18 ألف جنيه، وتحتوي غرفة النوم على سرير ودولاب وشيفونيرة وتسريحة و2 كومودينو وكرسي تسريحة وفواطة.

- أسعار غرف الأطفال:

تتراوح الأسعار في سوق المناصرة بين 7 آلاف حتى 10 آلاف جنيه، وتحتوي غرفة الأطفال على سريرين ودولاب وتسريحة وكومودينو وفواطة.

- أسعار غرفة السفرة:

تبدأ الأسعار في سوق المناصرة بين 5 و7 آلاف جنيه، وتحتوي غرفة السفرة على 6 أو 8 كرسي، وترابيزة سفرة كبيرة، إضافة إلى البوفيه الخاص بالسفرة.

- أسعار غرفة الأنتريه:

تتراوح الأسعار في سوق المناصرة بين 4 و9 آلاف جنيه، وتختلف الأسعار حسب الخامة المصنوع منها الأنتريه والخشب والموديل أيضا.