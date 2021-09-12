تاجر موبيليا يقتل عريسا قبل زفافه بأيام في المرج: باع عفش الزواج

أنهى صاحب معرض موبيليا، بمنطقة المرج، حياة عريس، قبل أيام من زفافه، وأصاب شقيقه، وذلك عندما أطلق عليهما وابلا من الرصاص من طبنجة، بسبب الخلاف معهما على شراء الموبيليا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد، ونقل العريس المتوفى إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة؛ التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب وكيفية الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ للشرطة بمقتل عريس على يد صاحب معرض موبيليا

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بمقتل شاب وإصابة شقيقه بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى محمد.س.م، 24 سنة، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في الصدر، كما تبين إصابة شقيقه محمود، في العقد الرابع، بطلق ناري في الكتف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وإخطار النيابة العامة، التي طلبت التحريات.

التحريات: المتهم باع الموبيليا التي اتفق عليها العريس فحدثت مشادة بينهما تطورت لقتله

وكشفت التحريات، أن العريس المجني عليه ذهب إلى صاحب معرض الموبيليا قبل عدة أيام، بصحبة خطيبته وأسرتها، وقام بحجز 3 غرف موبيليا، ودفع قيمتها، وطلب منه أن تظل بالمعرض لمده يومين حتى يتم نقلها إلى شقة الزوجية.

وأفادت التحريات، بأن العريس المجني عليه توجه، اليوم، بصحبة شقيقه لتحميل الموبيليا، ولكن كانت المفاجأة أن صاحب المعرض باع الموبيليا التي اتفق عليها العريس، فطلب منه المجني عليه المبلغ المالي الذي دفعه، ولكنه رفض، وطلب منه اختيار 3 غرف بدلا منها، فحدثت مشادة كلامية، انتهت بقيام صاحب المعرض بإطلاق النار من سلاح ناري على العريس وشقيقه، وسقط العريس قتيلا بينما أُصيب شقيقه.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على صاحب المعرض المتهم، كما ضبطت السلاح المستخدم في الواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.