غلق وتشميع معرض موبيليا في حملة ليلية لرئيس مدينة بني سويف

أمر اللواء محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بني سويف، بغلق معرض موبيليا، لمخالفته قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بغلق المحال التجارية في السادسة مساء، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مساء الأحد، حملة ترأسها رئيس المدينة، لتفقد تطبيق قرارات الدولة الخاصة بالحظر بشوارع المدينة، يرافقه ناجي خليل وعبد الحي سيد و نادي مرداش نواب رئيس المدينة ورؤساء المناطق وفني الاشغالات ومسئول رخص المحلات . ‏

وتبين أنه أثناء الحملة لاحظ رئيس المدينة وجود محل موبيليا يخالف قرار الحظر، وعلى الفور تم غلق وتشميع المحل، كما تم رفع إشغالات من أمام عدد 2 محل، والتحفظ على جميع الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.