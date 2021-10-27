رزان مغربي: شخصيتي في مسلسل «غرفة 207» ستكون مفاجأة

كشفت الفنانة رزان مغربي عن دخولها مشروع فني جديد خلال الفترة المقبلة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، بعد ابتعادها عن الدراما الفترة الماضية.

رزان مغربي: شخصيتي مفاجأة في غرفة 207

قالت الفنانة رزان مغربي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها تشارك في مسلسل «الغرفة 207»، وأعربت عن سعادتها للمشاركة في العمل مؤكدة «أتشرف بالعمل مع مجموعة من النجوم، وأجسد شخصية مفاجأة، أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور».

أبطال وأحداث مسلسل غرفة 207

مسلسل «الغرفة 207» سيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري، وتعتمد إحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج، وريهام عبد الغفور، وناردين فرج، مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل الذي يشارك فيه مراد مكرم، ومريم الخشت، ويوسف عثمان، وأحمد مجدي، ومها أبو عوف، وأحمد خالد صالح، وإنجي أبو زيد وغيرهم من الفنانين والفنانات.

وتدور أحداث قصة رواية «الغرفة 207» للكاتب أحمد خالد توفيق، حول أحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حتى تودي بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

صابر وراضي.. آخر أعمال رزان مغربي السينمائية

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان مغربي الفنية، كان فيلم صابر وراضي مع الفنان أحمد آدم، تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حيث رجل أعمال قعيد عن الحركة يُدعى راضي، يقرر توظيف أحد الأشخاص لرعايته فيتقدم للوظيفة صابر، فتقع لهما العديد من المفارقات الكوميدية.

وشارك في فيلم صابر وراضي، ومحسن محي الدين، ويسرا اللوزي، محمد مهران، وسلوى عثمان، ساندي، فريدة حسام، ويوسف حسام، وشريف صبحي وكان من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، ومن إخراج أكرم فريد.